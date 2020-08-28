Туломская модельная сельская библиотека обновляет книжные фонды для своих читателей

Туломская модельная сельская библиотека-филиал «Межпоселенческая библиотека Кольского района» обновляет книжный фонд. В 2019 году в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» библиотека получила финансовую поддержку и приобрела новую литературу.

Книжный фонд Туломской модельной сельской библиотеки пополнился на 257 наиболее популярных художественных, краеведческих и детских книг.

Мир новых книг откроет жителям села доступ к широкому разнообразию бестселлеров и поможет быть в тренде нынешних литературных течений, пишет региональное Министерство культуры.