«Туман» - увидим скоро на больших экранах

Известный кинодокументалист Наталия Гугуева сняла в Мурманской области свой дебютный фильм в игровом кино. Скоро мы увидим его на большом экране.

В основе ленты лежат сложные отношения мужчины и женщины, родителей и ребёнка. Это история о двух метеорологах, вдруг исчезнувших с труднодоступного арктического острова. Их роли исполняют Ольга Красько и Евгений Харитонов. После таинственного происшествия на остров приезжает молодая журналистка, которая начинает своё расследование.

Как пишет vk.com/murmanculture, картина снималась в Мурманске и Териберке - на берегу Баренцева моря, на старейшей действующей метеостанции.

В ближайшее время «Туман» планируют показывать на международных кинофестивалях, летом картину можно будет увидеть на специальных показах в Москве. А прокат в кинотеатрах ожидается осенью.

Напомним, Центр кинопроизводства Мурманской области оказал кинематографистам консультационную и организационную поддержку. Также на производство фильма кинематографисты получили поддержку от правительства области в качестве рибейтов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264833%2Falbum-139605315_00%2Frev