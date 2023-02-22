«Туман»: известный кинодокументалист Наталия Гугуева сняла в Мурманской области свой дебютный фильм в игровом кино. Скоро мы увидим его на большом экране

В основе ленты лежат сложные отношения мужчины и женщины, родителей и ребенка. Это история о двух метеорологах, вдруг исчезнувших с труднодоступного арктического острова. Их роли исполняют Ольга Красько и Евгений Харитонов. После таинственного происшествия на остров приезжает молодая журналистка, которая начинает своё расследование.

Картина снималась в Мурманске и Териберке - на берегу Баренцева моря, на старейшей действующей метеостанции.

«Нам приходилось подстраиваться под суровую погоду, которая иногда менялась каждые пять минут, - вспоминает режиссёр. - Арктический ветер временами сбивал с ног. А часто к берегу Баренцева моря, где мы снимали, приплывали морские котики, тюлени и другие обитатели этого края и внимательно наблюдали за съёмочным процессом».

Как рассказала Наталия Гугуева, фильм был задуман четыре года назад на кинофестивале «Северный характер», когда режиссёр как участник фестиваля приезжала в Мурманск с фильмами о военных лётчиках.

На производство фильма кинематографисты получили поддержку от правительства Мурманской области в качестве рибейтов. А Центр кинопроизводства Мурманской области оказал кинематографистам консультационную и организационную поддержку.

В ближайшее время «Туман» планируют показывать на международных кинофестивалях, летом картину можно будет увидеть на специальных показах в Москве. А прокат в кинотеатрах ожидается осенью.

Фото (кадр из фильма «Туман») предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».