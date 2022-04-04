«Tundra» выиграла абсолютное первенство в Открытом региональном турнире по интеллектуальным играм «Кубок муниципального образования город Мурманск»

В Мурманске завершился Открытый региональный турнир по интеллектуальным играм «Кубок муниципального образования город Мурманск». В течение двух дней 31 команда из Мурманска и области определяли сильнейшего в дисциплинах «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

Столица Заполярья имеет большой опыт организации крупных турниров сильнейших интеллектуалов. В частности, в городе состоялся Первый в истории чемпионат мира по спортивной версии игры «Брейн-ринг», а также открытый международный турнир «Кубок Арктики». А в самый разгар пандемии коронавируса был проведен онлайн турнир, в котором приняли участие более 50 команд.

Команды, принявшие участие в соревнованиях в этом году, соскучились не только по очной турнирной борьбе, но и по живому общению. «Кубок муниципального образования город Мурманск» стал одним из первых крупных соревнований в городе-герое после смягчения коронавирусных ограничений.

Победителем в общем зачёте стал коллектив «Tundra», эта же команда выиграла и абсолютное первенство. Кроме того, в рамках Кубка проводились соревнования в индивидуальном зачёте по дисциплине «Своя игра». Здесь сильнейшим стал Виталий Егоров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22133&page=1