«Тундра» защитит с неба: ещё восемь квадрокоптеров доставлено нашим бойцам на передовую

Активисты регионального отделения «Народный фронт» регулярно помогает нашим бойцам: только в мае по их просьбе было приобретено два мотоцикла, собрано более 730 тысяч рублей, жителями Мурманской области принесено товаров на 210 тысяч рублей.

Две единицы техники прибыли из Мурманской области. Будущих разведчиков по примеру северных ландшафтов назвали «Тундра».

Их задача – выявлять скопление сил и вооружения противника, передавать картинку на землю в режиме реального времени, после чего в дело вступает артиллерия. Первый же залп по координатам «Тундры» поражает цель.

Активисты регионального отделения «Народный фронт» регулярно помогает нашим бойцам: только в мае по их просьбе было приобретено два мотоцикла, собрано более 730 тысяч рублей, жителями Мурманской области принесено товаров на 210 тысяч рублей.

Это поездка к линии боевого соприкосновения за последние две недели – уже вторая. В середине мая руководитель регионального отделения Народного фронта Максим Сахневич вручил четырём военнослужащим, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении, почётные знаки губернатора «За доблестную службу в Заполярье».

Фото и видео предоставлено региональным отделением «Народный фронт».