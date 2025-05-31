«Тундра» защитит с неба: ещё восемь квадрокоптеров доставлено нашим бойцам на передовую
Две единицы техники прибыли из Мурманской области. Будущих разведчиков по примеру северных ландшафтов назвали «Тундра».
Их задача – выявлять скопление сил и вооружения противника, передавать картинку на землю в режиме реального времени, после чего в дело вступает артиллерия. Первый же залп по координатам «Тундры» поражает цель.
Активисты регионального отделения «Народный фронт» регулярно помогает нашим бойцам: только в мае по их просьбе было приобретено два мотоцикла, собрано более 730 тысяч рублей, жителями Мурманской области принесено товаров на 210 тысяч рублей.
Это поездка к линии боевого соприкосновения за последние две недели – уже вторая. В середине мая руководитель регионального отделения Народного фронта Максим Сахневич вручил четырём военнослужащим, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении, почётные знаки губернатора «За доблестную службу в Заполярье».
Фото и видео предоставлено региональным отделением «Народный фронт».