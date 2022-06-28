Турбизнес Мурманской области может получить субсидии из областного бюджета на развитие придорожного сервиса

С 28 июня по 18 июля включительно проходит приём документов в рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета субъектам туриндустрии Мурманской области на развитие придорожного сервиса. Цель субсидии – поддержать туристический бизнес, который стремятся к развитию придорожного сервиса на территории Мурманской области, оказывает качественные услуги, предоставляет высокий сервис при реализации проектов, связанных с созданием и обустройством придорожной туристской инфраструктуры.

В региональном комитете по туризму отмечают, что под объектами придорожного сервиса понимаются здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе или на удалении не более 5 км от неё и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути их следования. Это могут быть мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, пункты общественного питания, торговли (при условии строительства в комплексе с иными объектами, относящимися к объектам придорожного сервиса), связи, медицинской помощи, автомойки.

Из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей, один субъект бизнеса может получить до 5 миллионов рублей.

Субсидирование способствует созданию новых или обустройству имеющихся объектов придорожного сервиса, созданию и сохранению рабочих мест, привлечению в отрасль туризма новых специалистов, увеличение туристического потока.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или по телефону 8 (8152) 486-490.