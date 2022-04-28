Турбизнес в Мурманской области может получить субсидию из областного бюджета на развитие экологического туризма

С пятницы, 29 апреля, стартует конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма.

Цель субсидии – поддержать субъекты туриндустрии, которые стремятся к развитию бизнеса, оказывают качественные услуги и предоставляют высокий сервис при реализации проектов, связанных с созданием туристской инфраструктуры или приобретением оборудования для экологического туризма.

Конкурс по предоставлению субсидий субъектам туриндустрии направлен на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с созданием туристской инфраструктуры и приобретением оборудования для экологического туризма, предназначенного для обеспечения туристской деятельности, в том числе снаряжения, инвентаря, экипировки, а также приобретением систем для акустического сопровождения экскурсий, маркировки, навигации, обеспечения безопасности и организации выделенных зон отдыха на туристических маршрутах.

Из областного бюджета выделено 4 миллиона рублей, один субъект бизнеса может получить до 1 миллиона рублей. Результатом станет – создание и сохранение рабочих мест, привлечение в отрасль туризма новых специалистов, создание новых объектов, увеличение туристического потока, внедрение механизма экологически ответственного туризма на территории Мурманской области.

Подать заявку на конкурс можно в период проведения конкурса с 29 апреля по 31 мая. Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или обратившись в комитет по телефонам: 8 (8152) 486-490, 8 (8152) 486-917.