Турция и Италия или Сочи и Крым — где россияне хотели бы провести идеальный отпуск

4 из 10 россиян уверены, что отпуск лучше проводить в родной стране, 3 из 10 отдают предпочтение зарубежным направлениям. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

40% россиян считают лучшим вариантом отпуска отдых в России, 31% отдает предпочтение зарубежным поездкам, а 29% не могут определиться.

Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм (43% против 37% соответственно), тогда как россиянки чуть чаще называют зарубежный (32% против 30% среди мужчин).

Среди молодёжи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 34%, отдых в России — 35%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 30%, а 41—42% — за внутренний туризм.

Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция.

За последние четыре года Испания и ОАЭ стали менее популярными зарубежными направлениями, зато заметно вырос интерес к Китаю.

В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха остаются Сочи и Адлер — 9%, впрочем, в 2022 году поклонников у них было больше (13%). Ещё 9% предпочитают отдых дома. Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5% голосов, Байкал — 4%.

Время проведения опроса: 27 мая — 16 июня 2026 года.