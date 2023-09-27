Кто из нас не мечтает о путешествиях? Каждый хотел бы перешагнуть порог дома и отправиться вперёд к самым необычным уголкам нашей земли, навстречу новым впечатлениям. Чтобы мечты стали ближе, ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма.

Как сообщает vk.com/murmanskstat, Мурманская область – край северного сияния, загадочных тундровых озёр и живописных Хибин – умеет удивлять путешественников. Турфирмами страны в наш регион в 2022 году были отправлены 26,1 тысячи россиян – в три раза больше, чем в 2021 году.

В туры по другим регионам страны из Мурманской области отправился каждый седьмой житель нашего региона, выехавший по путёвке. Традиционно повышенным спросом пользовались курорты Краснодарского края (17 процентов от общего числа путешествующих по России).

Фото https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240353%2Falbum-188169427_00%2Frev