Мурманская область. Арктика (16+)17.02.26 14:00

Туристам, которые не могли выехать из Териберки, были оказаны всесторонняя помощь и поддержка

На оперативном совещании 16 февраля губернатор Андрей Чибис выслушал доклады о том, какие действия предпринимаются для обеспечения пребывания туристов, не имеющих возможности выехать из села Териберка в связи с ухудшением погодных условий.

Заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова напомнила, что две дороги: Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка по погодным условиям перекрыты с 9 февраля. С указанной даты на автодороге ежедневно организовывалось движение колонн для сопровождения автотранспорта как в направлении Мурманска, так и в сторону Териберки.

«Осложнение ситуации произошло 14 февраля. В этот день было анонсировано проведение пяти колонн. Две из них были проведены успешно. Однако во время движения третьей колонны, которая вышла ориентировочно в 18.00 из села Териберка, у ведущего погрузчика, сопровождающего колонну, лопнула покрышка. На замену спецтехники потребовалось около часа. За это время произошло резкое ухудшение погоды, и дорогу вновь замело. Транспортные средства были возвращены в Териберку», – сообщила Юлия Полиэктова.

После начала метели к работам была привлечена дополнительная техника. В расчистке были задействованы три шнекоротора (включая два привлеченных), грейдер, погрузчик и экскаваторы. Далее с 7 утра 15 февраля было организовано и выведено три колонны: в первой прошло 15 машин, во второй — 50, в третьей — 100.

Вечером 15 февраля в 22.30 сформирована колонна из 118 легковых автомобилей и микроавтобусов. К трём часам ночи 16 февраля колонна в сопровождении дорожной техники проведена от Териберки до Мурманска.

Глава Кольского муниципального округа Александр Лихолат доложил, что для туристов в Териберке организованы два пункта временного размещения: основной - в Лодейнинской школе, и дополнительный - в Доме культуры.

«В основном пункте размещения более чем для трехсот человек было организовано горячее питание, доступ к питьевой воде, места для подзарядки гаджетов и досуг для детей, в том числе англоязычных. Ночлег для семей с детьми предоставлен в гостиницах «Терь» и «Териба», а в спортзале школы - спальные места для взрослых», – рассказал Александр Лихолат.

Безопасность обеспечивается дежурством сотрудников и пограничной службой. Происшествий не зафиксировано.

В ДК «Териберка» также организован доступ к питьевой воде и места для отдыха. Также работали временные пункты размещения: бар «Норманн», отель «Кедр Грасс», ресторан «Териберский берег» и АЗС «Эвекта».

Как сообщила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, с момента полного перекрытия дороги связь туристами постоянно поддерживалась через профильные чаты, туроператоров и ассоциации. Кроме того, в Териберку оперативно выехал сотрудник министерства. Была организована «горячая линия», в том числе с операторами, говорящими на английском и китайском языках.

«Всестороннюю поддержку оказало и туристическое сообщество – предприниматели привозили еду и одеяла, продляли бронь, помогали с размещением туристов, в том числе бесплатно. Всем, кому потребуются места размещения в Мурманске до отправления рейсов, будет оказана в этом помощь», – сказала Марта Говор.

По состоянию на утро 16 февраля в Териберке оставались автобусы с туристами. Для них было назначено сопровождение организованной колонны.

 

 

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457253539%2Fwall-192959349_36189

