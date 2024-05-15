Туристическая база отдыха получила поддержку в региональном Центре кластерного развития

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области региональное Министерство развития Арктики и экономики продолжает рассказывать про предпринимателей – получателей мер государственной поддержки.

В начале 2024 года ООО «Гольфстрим51» обратилось в региональный Центр кластерного развития, за услугой по оказанию содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг).

«Благодаря полученной услуге в региональном Центре кластерного развития в марте этого года проведена классификация нашей турбазы. Мы построили и в начале 2024 года ввели в эксплуатацию в полном объёме дополнительные коллективные средства размещения для туристов Печенгского округа – три модульных дома-студий с террасой на два места каждый. Они оборудованы всем самым необходимым, а также тёплыми полами и панорамными окнами с живописным видом на озеро. Теперь мы сможем принимать больше туристов», – поделился генеральный директор ООО «Гольфстрим51» Сергей Васютинский.

Помощь участникам кластеров осуществляется Центром кластерного развития Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru