Туристическая инфраструктура как основа для развития креативных индустрий: делегация Мурманской области представила регион на Российской креативной неделе

Делегация Мурманской области во главе с заместителем губернатора Александрой Кондауровой представила регион на Российской креативной неделе – ежегодном фестивале-форуме, объединяющем представителей креативных индустрий.

На тематической сессии команда региона рассказала о синергии туризма и креативных индустрий в Кольском Заполярье. Так, туристические достопримечательности – символический капитал Мурманской области – позволяют создавать уникальные креативные продукты, а ежегодно растущий туристический поток в свою очередь обеспечивает появление широкого рынка сбыта локальных продуктов. Креативную палитру региона составляют локации для киносъемок, арктическая кухня с локальными деликатесами, уникальные фестивали с собственной повесткой, транслирующие культуру региона, его историю и дух.

В числе наиболее известных мурманских брендов, чьё творчество вдохновлено природой и духом Кольского Заполярья, – одежда дизайнера Александры Гапанович, шоколад «Медведица», кофе арктической обжарки «Roast Arctic», одежда бренда «Север», варенье и соусы из местных ягод «Кольский край», пространство «Womo space». У производителя косметики «Леврана», который выращивает сырье для своей продукции на экоферме в Мурманской области, есть отдельная линейка «Кандалакша».

«Активное развитие туризма во многом дало импульс для интенсивного роста креативных индустрий. Наши города, такие как Мончегорск, Полярные Зори, Никель, Ковдор, Кировск, Апатиты запустили целые институции, которые занимаются развитием территорий и креативных сообществ, появились новые локальные производители. Съёмки фильмов в Мурманской области превратились в настоящую индустрию: сюда едут и за самым белым снегом, и за самым продолжительным съёмочным днём», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова, напомнив, как международный успех фильма «Левиафан» спровоцировал резкий скачок интереса к Териберке, сделав старинное поморское село местом туристического притяжения в Мурманской области. Сегодня в Териберке открыто 18 коллективных средств размещения, работает больше 10 заведений общественного питания, а природный парк «Териберка» за 2024 год посетило порядка 15 тысяч человек.

«Для природного парка разработан и поэтапно реализуется мастер-план. А поселок Лодейное в этом году стал победителем конкурса малых городов и исторических поселений. По проекту там появятся пространства для местных жителей, в том числе для творчества и вовлечения туристов в жизнь территории. Ничего этого, возможно, не случилось бы, если бы не фильм Андрея Звягинцева», – отметила Александра Кондаурова.

Для поддержки креативных индустрий в регионе действуют уникальные меры поддержки, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». В числе наиболее востребованных – программа для предпринимателей региона «Губернаторский старт», гранты на поддержку проектов современного искусства и креативных индустрий, финансовая поддержка на развитие туристской инфраструктуры, преимущества резидентов Арктической зоны РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554220/#&gid=1&pid=3

