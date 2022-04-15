Туристические проекты в Мурманске поддержат «гектарами», субсидиями и административным ресурсом

Представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и комитета по туризму Мурманской области обсудили вопросы сотрудничества по поддержке туризма на «Гектарах Арктики». Планируется объединить существующие меры поддержки, программу «Гектар Арктики» и перспективные решения.

«Внутренний туризм – не только актуальное и востребованное направление бизнеса сегодня, но и один из ключевых видов использования «гектаров в Арктике». Надо помочь людям в их начинаниях. Совместно с комитетом по туризму Мурманской области планируется сформировать комплексный механизм поддержки туристических проектов. Людям помогут в разработке проектов с учётом анализа существующих турпотоков и перспективных направлений, будут оказывать административную поддержку, а также предоставят специальные маркетинговые и финансовые инструменты», – рассказала Эльвира Нургалиева, первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

В настоящее время уже ведётся работа по формированию команды экспертов. Рабочая группа проанализирует доступные в Мурманской области «гектары», точки притяжения региона, актуальные маршруты, а также имеющуюся инфраструктуру и меры поддержки. Для инициаторов новых проектов будут разработаны комплексные решения.

«Земля – это основа туристических проектов. С приходом в Мурманскую область программы «Гектар» люди получили возможность развивать существующие достопримечательности и создавать новые точки притяжения. Наша задача создать специальные условия для этих проектов совместно с КРДВ», – рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

За период с момента старта реализации программы «Гектар Арктики» поступило более 8,5 тысячи заявлений, причём Мурманская область является абсолютным лидером программы – здесь поступило около 4 тысяч заявлений. Одним из самых популярных видов использования участков является туристические проекты и предпринимательство.

«Мы приятно удивлены востребованностью «гектаров» в российской Арктике, в первую очередь – в Мурманской области. Освоение новой земли – это, безусловно, вызов. Наша задача – помочь этот вызов победить», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков результаты реализации программы в Мурманской области. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, программа дает новые возможности инициативным, энергичным людям, которые могут стать успешными, развивая бизнес на собственной земле.

Напомним, в настоящее время «Гектар Арктики» предоставляется на территории 6 регионов АЗРФ: Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Республики Карелия. Гражданам для выбора участков в режиме онлайн через портал ГектарвАрктике.РФ, интегрированный с федеральной информационной системой «НаДальнийВосток.РФ», в указанных регионах доступны более 1 млн гектаров.

Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода. Чтобы подать заявку необходимо авторизоваться на сайте с помощью учётной записи Госуслуг, и можно выбирать землю на интерактивной карте. Согласно закону о «гектаре» гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке. Индивидуально можно взять участок площадью до 1 гектара, а по заявлению от коллектива до 10 человек – до 10 гектаров, причём на каждого участника группы должно приходиться не более 1 гектара. То есть, например, можно взять как 10 соток, чтобы построить дом или магазин, так и 10 гектаров для туристического проекта.

Правила участия в программе по предоставлению «гектаров» простые. В течение 1 года необходимо уведомить уполномоченный орган о выбранном виде использования земли, через 3 года в течение 3 месяцев задекларировать использование земли, а к завершению пятилетнего срока в течение полугода - подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду, подтвердив её использование в соответствии с критериями, отмечает комитет по туризму Мурманской области.