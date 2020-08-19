Туристический клуб «Водиной» провёл курсы по безопасности и спасательным работам на бурной воде

В тренировках приняли участие 22 начинающих и опытных каякера. Занятия проводились в течение двух недель на реке Нива.

Программа курса предусматривала серию коротких лекций и практическую отработку приёмов спасения. Курсанты подробно разобрали плюсы и минусы различного спасательного снаряжения, научились определять опасности и оценивать риск на сплаве, познакомились с базовыми навыками оказания медицинской помощи при утоплениях, переохлаждениях и травмах.

В ходе практических занятий любители водного туризма отработали навыки плавания вне лодки, обучились выбираться из быстрого потока на берег с веслом и без него, овладели способом пересечения реки вброд и при помощи диагональной переправы.

«Эти критически важные умения могут пригодиться не только на экстремальных сплавах, но и почти в любой ситуации, связанной с риском. По итогам обучения все курсанты приобрели бесценный опыт, а кто-то даже избавился от страха перед водной стихией», - отметил организатор курсов и руководитель клуба «Водиной», инженер турбинного цеха Кольской АЭС Виталий Чорномаз.

Туристический клуб «Водиной» при профкоме Кольской АЭС существует с 2006 года. За это время базовую спортивную подготовку в клубе прошли сотни любителей водного туризма, были организованы десятки сплавов по бурным рекам на Кольском полуострове и за пределами Мурманской области.

Актив клуба является организатором популярного турнира по водным видам спорта среди работников атомной промышленности «Атомная регата», который при поддержке концерна «Росэнергоатом» проходит в окрестностях Кольской АЭС с 2009 года.