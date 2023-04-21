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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 17:40

Туристический портал Мончегорска стал лауреатом премии «Золотой сайт 2022»

Туристический портал Мончегорска стал лауреатом премии «Золотой сайт 2022». Он обогнал в своей номинации более 60 сайтов-конкурентов и вошёл в тройку победителей конкурса.

В 2022 году в конкурсе приняли участие более 500 проектов. Проголосовать за любимые сайт и приложение в течение месяца могли пользователи, параллельно проходило и экспертное голосование. Членами жюри в этом году стали более ста человек. Итоги премии подвели 5 апреля в рамках третьей встречи программного комитета Российского интернет-форума. 

Туристический портал «Visit Imandra» получил премию, заняв третье место и обогнав более 60 сайтов-конкурентов в номинации «Сервис, информационный портал для выбора путешествий». Он был запущен Агентством развития Мончегорска в июле в 2022 года и уже по его итогам получил высокую экспертную оценку.

«Сайт «Визит.Имандра» — это не только средство привлечения туристов, но и удобный и понятный инструмент для посетителей нашей территории. На сайте можно найти ответы на основные вопросы и запросы туристов, что значительно облегчает поездку. В среднем его посещают 1180 пользователей в месяц. Кроме того, на сайте размещено 40 карточек бизнеса, которые используют его в качестве дополнительного маркетингового инструмента. Нашей картой гостя – виртуальной картой скидок и бонусов – пользуются уже около 200 человек, к этой программе присоединились 18 партнёров», – отметила Дарья Яркова, заместитель директора Агентства развития Мончегорска, руководитель направления «Туризм».

Ресурс передает атмосферу территории и отвечает на главный вопрос – чем заняться туристам, которые планируют свою поездку в Мончегорск или уже находятся в городе. Сайт «Visit Imandra» выдается по целевым поисковым запросам потенциальным гостям и позволяет путешественникам составить идеальный маршрут в Мончегорск на один или несколько дней.

В интерфейсе учтены предпочтения людей, разные виды отдыха, есть возможность фильтрации досуга в зависимости от времени года, степени активности, наличия детей. Интерактивная карта Мончегорска и окрестностей отображает местные достопримечательности, знаковые места и природные объекты, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

 

Фото (Агентство развития Мончегорска): https://gov-murman.ru

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