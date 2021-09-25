Туристический портал Мурманской области занял второе место на федеральном конкурсе

Мурманская область приняла участие во Всероссийском форуме «ПРОФ-IT», который проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ. Регион представил проект «Цифровой туристический гид Мурманской области», который вышел в финал и занял второе место в номинации «Культура». Очная защита состоялась в Нижнем Новгороде 23-24 сентября. Всего на конкурс в этом году была подана 251 заявка – в финал вышли 50 проектов.

«Цифровой портал создавался не только как рекламная площадка, а как экосистема позволяющая управлять турпродуктом, оценивать его качество, формировать спрос, создавать рейтинги и многое другое. Это единая платформа, которая развивается и с каждым днём появляются новые сервисы и продукты. Достойное место в федеральном конкурсе подтверждает, что мы на правильном пути», - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, «ПРОФ-IT» – это первая в России площадка, которая объединяет в себе передовой опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации. Цель форума – создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.

Всего за 7 лет площадку «ПРОФ-IT» посетили делегации из 85 регионов страны. На конкурс за этот период было заявлено 973 проекта региональной и муниципальной информатизации, а 51 регион стал обладателями наград «ПРОФ-IT».