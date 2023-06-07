Туристический потенциал Кольского Заполярья представили делегации Калужской области

Развитие межрегионального туризма обсудили на встрече председателя комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева с представителями Калужской области. Делегация прибыла в регион первым прямым рейсом Мурманск-Калуга для знакомства с туристическим потенциалом Кольского полуострова.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в состав делегации вошли представители Международного аэропорта «Калуга», Туристско-информационного центра «Калужский край», турбизнеса и СМИ. В рамках пресс-тура гости побывали в парке активного отдыха «Северное Сияние», где живут традиционные ездовые собаки – маламуты и хаски, а также северные олени; посетили атомный ледокол «Ленин» и другие знаковые точки Мурманска; попробовали арктическую кухню и оценили достопримечательности Териберки.

«Сейчас, когда мы имеем прямое авиасообщение между столицами наших регионов, у нас появилась уникальная возможность обмениваться опытом и развивать межрегиональный туризм двух знаковых областей Российской Федерации. Эта поездка – первый шаг на пути большого сотрудничества. Благодаря этому пресс-туру жители Калужской области больше узнают про Мурманскую область. Будем ждать активный турпоток из «Международного аэропорта «Калуга» к нам», – отметил по итогам визита глава регионального профильного комитета Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru