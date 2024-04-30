Туристический потенциал Мончегорска обсудили на встрече туристического сообщества в Мурманске

В Мурманске состоялась встреча «Мончегорск – новая точка на карте Кольского полуострова», посвящённая развитию туристического потенциала города Мончегорск. Основной целью мероприятия стало знакомство и установление партнерских отношений между представителями туристического бизнеса Мурманской области и ключевыми участниками туристического рынка Мончегорска, включая объекты питания, показа и активностей. В рамках мероприятия участники обсудили перспективы развития туризма, обменялись опытом, наладили деловые контакты и поработали над вариантами интересных туристических программ для разных целевых групп.

«Одна из наших главных задач – расширение региональной линейки турпродуктов. И Мончегорск всё чаще становится точкой притяжения для туристов. Крутой событийный календарь брендовых мероприятий, таких как «Имандра Викинг Фест», «X-waters», «Зимандра» - одна из ярких особенностей муниципалитета. Ещё одно яркое начинание – маркировка туристических троп в окрестностях города. Обязательно пройду по одной из троп в предстоящем летнем сезоне!», - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Специалисты Туристского информационного центра Мурманской области рассказали предпринимателям о возможностях продвижения и интеграции в региональные проекты. Так, туристический цифровой гид «Murmansk.Travel» является «точкой входа» в путешествие по региону и предоставляет туристам исчерпывающую информацию о достопримечательностях, развлечениях, объектах размещения и питания Мурманской области. Также на мероприятии был представлен «Паспорт Полярника», который позволяет гостям собрать коллекцию гарантированно классных впечатлений, при этом обладатели такого паспорта получают дополнительные привилегии от партнеров проекта, число которых постоянно растёт.

«Мончегорск обладает огромным туристическим потенциалом, который мы стремимся раскрыть в тесном сотрудничестве с местным бизнесом. Встреча стала важным шагом в этом направлении, позволив наладить прямой диалог между представителями туристической индустрии», - отметила Анастасия Иванова, генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области.

Организатором встречи выступило АНО «Агентство развития Мончегорска» при поддержке комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru