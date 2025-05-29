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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 13:30

Туристический поток в Мурманскую область бьёт рекорды

В марте этого года в городе-герое Мурманске впервые прошёл Международный арктический форум. Как подчеркнул в ходе вчерашнего отчёта губернатор Андрей Чибис, его главным итогом стала принципиальная поддержка Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным ключевых проектов для Мурманской области и инициатив, выдвинутых в рамках работы профильной комиссии Государственного совета.

«Наша работа легла в основу перечня поручений Президента по итогам форума. В ходе пленарного заседания Владимир Владимирович подчеркнул, что Мурманск и Мурманская область задают другим арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Эта высокая оценка дана всем нам, жителям, трудовым коллективам. Это результат сплоченной, методичной работы команды правительства, всех, кто находится в этом зале, трудовых коллективов, северян. Спасибо вам за этот труд. И в каком-то смысле это аванс, чтобы мы двигались вперед. Президент одобрил ряд ключевых проектов и инициатив, которые станут мощным толчком к дальнейшему развитию Мурманской области и всей Российской Арктики, повышению уровня жизни наших людей. Именно за это мы активно боролись, в том числе в рамках рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ, а затем и Комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» вместе с коллегами из других регионов АЗРФ, экспертами, главами компаний», – сказал губернатор.

В числе поддержанных инициатив – увеличение не менее чем в 3 раза мощности Мурманского транспортного узла; строгое соблюдение плана по газификации Мурманской области до 2030 года; проработка комплексного проекта развития «Арктика и Северный морской путь»; включение разделов по развитию АЗРФ в действующие нацпроекты; продление программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным финансированием из федерального бюджета по 10 млрд рублей; развитие опорных населенных пунктов Арктики; отдельный лимит для арктических регионов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с ежегодным финансированием по 10 млрд рублей; распространение на Арктику программы льготного арендного жилья и дополнительные меры по расселению из аварийного; особый подход к организации здравоохранения на Севере; развитие аварийно-спасательной инфраструктуры в Восточной Арктике.

Губернатор также подчеркнул, что Международный арктический форум дал импульс развитию туризма в регионе: более 1300 участников из 21 страны, более 300 млн рублей в экономику региона, появились новые точки притяжения и объекты благоустройства.

«Мы доказали, что можем принимать такие знаковые, крупные мероприятия на высочайшем уровне. Спасибо партнёрам, предпринимателям, всем, кто вложился в подготовку форума в такие короткие сроки, несмотря на ограниченную инфраструктуру. Мы услышали самые положительные отзывы, заставили говорить о Мурманской области на международной арене», – сказал губернатор.

В ходе отчёта губернатор отметил, что туристический поток к нам бьёт рекорды. По итогам 2024 года регион принял рекордные 761 тысячу туристов – на 13,5% больше, чем в 2023 году, а с 2019 года Мурманскую область посетили 3,3 млн человек – каждый третий турист в АЗРФ.  Туризм стал важной частью экономики региона: в 2024 году объем платных услуг в этой сфере достиг 7,2 миллиарда рублей – на 20% выше показателей предыдущего года. За шесть лет совокупный вклад туриндустрии в экономику области составил 27 миллиардов рублей. 

«Туризм стимулирует развитие нашей экономики. В том числе строительство нового терминала аэропорта, который в этом году мы будем открывать, создание новых заведений общепита. А главное – развитие инфраструктуры в Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Кроме удивительной природы, китов, полярного сияния, белых ночей, гостей в том числе привлекает событийный туризм: фестивали «Териберка», «Имандра», «Gastro Industry Fest», гастрономический «Вкус Арктики», соревнования Полярной Олимпиады, Мурманский лыжный марафон и другие мероприятия. В регионе реализуют проекты «Паспорт полярника» и «Сияющие объекты», развивают сервис и инфраструктуру в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и стратегии «На Севере – жить!». Улучшение сервиса, новые маршруты и повышение квалификации гидов позволят региону принимать ещё больше гостей, укрепляя позиции одного из ведущих арктических направлений России.

Напомним, в 2022 году по поручению Президента и по инициативе губернатора Андрея Чибиса начала работу рабочая группа при Госсовете РФ по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской федерации, в рамках работы которой была предложена концепция, определены и утверждены опорные пункты АЗРФ. В прошлом году Указом Президента России Владимира Путина создана профильная Комиссия Госсовета «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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