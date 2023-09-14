Туристический проект «Гармония Севера» поддержан региональным Центром кластерного развития. Участники туристско-рекреационного кластера Мурманской области ООО «Гармония Севера» и индивидуальный предприниматель Андрей Ермолицкий реализуют проект на базе отдыха «Дальняя Титовка», расположенной на полуострове в Баренцевом море.

«Уникальное географическое расположение создает прекрасные условия для дайвинга и рыбалки. Это место для тех, кто по-настоящему хочет оказаться на краю земли, получить незабываемые впечатления, активно отдохнуть, порыбачить на реке Титовке или в Баренцевом море, увидеть много интересного и необычного, насладиться нетронутой природой Арктики и тишиной», – подчеркнул руководитель турпроекта Руслан Шеремет.

При содействии регионального Центра кластерного развития с 2016 года проект представлен в 10 различных туристических выставках, круглых столах, информационных кампаниях в СМИ. Была оказана помощь в создании и продвижении нового видеоматериала для сайта, что повлияло на успешность и развитие базы отдыха «Дальняя Титовка».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в 2022 году предприниматели воспользовались маркетинговой услугой по созданию и размещению на своих сайтах видеоролика для презентации туристических продуктов проекта «Гармония Севера». Благодаря полученной поддержке у базы отдыха в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился туристический поток на 15%, а количество бронирований на 10%.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru