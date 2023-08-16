Туристический проект «Моя Арктика» получил поддержку Центра кластерного развития

Совместный проект «Моя Арктика» реализуется участниками туристско-рекреационного кластера «ПЕГАС» и индивидуальный предпринимателем Денисом Ильященко, которые специализируются на организации и проведении туров по Кольскому полуострову.

С целью продвижения туристических услуг предприниматели обратились в Центр кластерного развития Мурманской области за маркетинговой услугой по созданию сайта.

Благодаря поддержке Центра спрос на услуги компании и поток туристов увеличился по сравнению с 2021 годом на 20%. Наличие сайта помогло эффективно продвигать услуги, что существенно облегчает работу, даёт возможность туристам заранее изучить программы и забронировать тур самостоятельно. Для иностранного туриста сайт позволяет ознакомиться с экскурсиями на английском, французском и китайском языках.

«Уже более 7 лет мы организовываем туры на снегоходных сафари, трекинги, как на горе Лисья на базе «Тундра парка», так и на Кольском полуострове в целом, воплощая мечты туристов в реальность. С компанией путешествуют как российские, так и иностранные туристы», - поделилась директор по развитию компании «Моя Арктика» Ирина Каражинене.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru