Туристический проект «Отдых на Умбе» для любителей охоты и рыбалки получил поддержку регионального Центра кластерного развития

В Терском районе для любителей охоты и рыбалки реализован совместный проект «Отдых на Умбе» участников туристско-рекреационного кластера – индивидуального предпринимателя Дениса Янковского и ООО «Вильма». Туристы могут отправиться на рыбалку, в том числе морскую и зимнюю, а в пределах Вялозерского охотхозяйства поохотиться на медведя, лося, оленя, росомаху, зайца, лису, пернатую дичь. Разрешенные сроки для каждого трофея – свои.

С целью продвижения туристических услуг предприниматели обратились в Центр кластерного развития Мурманской области за поддержкой в части настройки сайтов турбаз, а также разработки стратегии их продвижения на период до 6 месяцев.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в результате оказанной поддержки в 2022 году у предпринимателей в 2 раза увеличилась производительность мобильной и компьютерной версии сайтов, что привело к увеличению в 2022 году спроса на туристические услуги в среднем на 25% в сравнении с 2021 годом.

«Наш совместный проект «Отдых на Умбе» заключается в том, чтобы гости Терского района могли выбрать по своим желаниям подходящий отдых. Например, любителям морской рыбалки и русской бани мы предлагаем отдых на берегу залива поселка Умбы на базе отдыха «Гавань», а для поклонников охоты и озерной рыбалки подходит вариант размещения на базе отдыха «Вильма», который лежит через п. Умба к одному из крупнейших озер Кольского полуострова – Вялозеру», – рассказала генеральный директор ООО «Вильма» Вера Коношкина.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru