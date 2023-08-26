Туристический проект «Тёплый Север» получил поддержку регионального Центра кластерного развития

Компания «Тёплый Север» специализируется на проведении экскурсий по Кольскому полуострову с 2017 года, предлагая жителям и гостям области разнообразные туристические программы, которые позволяют организовать идеальный отдых для гостей края.

С целью продвижения туристических услуг компания обратилась в Центр кластерного развития Мурманской области за маркетинговой услугой по созданию сайта и его продвижению.

Благодаря поддержке центра спрос на туристические услуги компании увеличивается на ежегодной основе. По сравнению с 2021 годом в 2022 году турпоток вырос на 25%.

«За этот немалый период времени мы провели экскурсии для нескольких тысяч гостей Кольского края и влюбили их в Север. В число туристических программ входят посещение хаски-парка, саамской деревни, охота за северным сиянием или морская прогулка к китам, прогулка на снегоходах и треккинг по горным тундрам», - поделился руководитель компании «Тёплый Север» Антон Петров.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru