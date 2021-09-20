Туристическую базу создаст в Мурманской области новый резидент Арктической зоны

В реестре резидентов Арктической зоны РФ зарегистрирована ещё одна компания от Мурманской области – ООО «Кола Фишинг». Инвестор получил государственную поддержку для реализации проекта создания туристической базы в устье реки Типановка в Териберке.

База отдыха будет включать в себя 6 коттеджей для круглогодичного туризма. Компания также займётся организацией рыболовных туров с условием выпуска пойманной рыбы в воду.

«Ещё один проект в сфере туризма, который получил государственную поддержку. Будет создан еще один современный объект размещения. Компания вложит в проект более 12 миллионов рублей и создаст 6 новых рабочих мест», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Всего в Мурманской области статус резидента получили 74 компании, которые инвестируют в регион более 91 миллиарда рублей, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.