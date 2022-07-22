Туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market» в рамках фестиваля «Териберка» посетили 7 тысяч гостей

В рамках фестиваля комитет по туризму Мурманской области совместно с Туристским информационным центром региона провели первую туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market», в ходе которой более 15 представителей туристической индустрии рассказали посетителям о действующих турах по Мурманской области и популярных направлениях туризма, а «Почта России» организовала работу выездного пункта отправки бесплатных открыток.

В шатре выставки для участников фестиваля специалисты Туристского информационного центра Мурманской области совместно с туроператорами и представителями средств размещения региона провели викторину на знание истории и природных явлений Кольского Заполярья. Гости не только смогли узнать о самых интересных туристических местах региона, но и приняли участие в грандиозной беспроигрышной лотерее, в ходе которой было разыграно более 4000 подарков.

Также на выставке работал стенд «Почты России», где участники фестиваля совершенно бесплатно отправляли сувенирные открытки, погашенные эксклюзивным штемпелем «Арктический фестиваль Териберка». Автором красочных рисунков, представленных на открытках, стала художница Варвара Леднёва. Всего было отправлено 12 тысяч тематических открыток.

За два дня работы туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market» посетили 7000 человек.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295528%2Fwall-4185250_156996

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/