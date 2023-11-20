Туристов ждёт насыщенная событийная программа в Мурманской области

О ходе подготовки к зимнему сезону с точки зрения событийных мероприятий для туристов и местных жителей рассказал Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области 17 ноября в рамках селекторного совещания под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«365 дней в году мы знаем, что предложить нашему туристу. Ежегодно формируется единый календарь событий для туристов», – отметил в ходе выступления председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Для гостей и жителей региона откроется новогодняя ярмарка в Мурманске, пройдёт Гиперборейский Новый год и фестиваль-сказка «Морозко», ледовое шоу, Праздник Севера и многие другие мероприятия. Следить за афишей мероприятий можно на региональном туристическом портале.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, кроме того, с туристическим потенциалом региона можно ознакомиться на выставке «Россия» на ВДНХ: 22 декабря пройдёт день Мурманской области, где туроператоры и рестораторы познакомят с гастрономической составляющей региона и предложат путешествия на любой вкус.

Фото: https://gov-murman.ru