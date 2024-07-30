Туристский информационный центр Мурманской области и авиакомпания «Россия» укрепляют сотрудничество для развития туризма

Туристский информационный центр Мурманской области и комитет по туризму Мурманской области провели встречу с представителями авиакомпании «Россия» для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества. В ходе мероприятия были подведены итоги проделанной работы, а также намечены планы по дальнейшему развитию.

За последние шесть месяцев авиакомпания «Россия» обеспечила транспортировку около 135 тысяч туристов в Мурманскую область. Этот показатель на 5% превышает результаты аналогичного периода прошлого года и на 15% – позапрошлого. Успехи в привлечении туристов подтверждают растущий интерес к региону как среди российских, так и иностранных путешественников.

В рамках мероприятия также было предложено сотрудничество по проекту «Паспорт полярника». Важные события, такие как 1000-й или 5000-й пассажиры, будут отмечаться вручением «Паспорта полярника» при пересечении Полярного круга прямо на борту самолёта на высоте 10000 метров.

Особый интерес вызвал уникальный аспект полётного парка авиакомпании: в нём находится наибольшее количество самолётов с названиями городов Мурманской области. В частности, один из самолетов, названный в честь города Мончегорска, был выбран в результате народного голосования.

Как сообщает региональный комитет по туризму, сотрудничество между Мурманской областью и авиакомпанией «Россия» открывает новые горизонты для развития туристической инфраструктуры и увеличения потока путешественников. Ожидается, что совместные усилия приведут к разработке новых идей и улучшению качества обслуживания, что в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/