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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 16:00

Туристский информационный центр Мурманской области представил регион на III Белорусско-Российском туристическом конгрессе в Минске

С 8 по 10 апреля в Минске проводился III Белорусско-Российский туристический конгресс, в рамках которого Туристский информационный центр Мурманской области презентовал туристический потенциал региона для представителей туристического бизнеса Республики Беларусь.

Ключевым мероприятием с участием ТИЦ Мурманской области стал круглый стол «Гастрономические бренды как средство продвижения дестинаций». Генеральный директор ТИЦ Анастасия Иванова рассказала о новом товарном знаке «Арктическая кухня» и гастрономическом фестивале «Вкус Арктики».

В отраслевой дискуссии на тему экологического туризма заместитель директора ТИЦ Виктория Максимова рассказала о возможностях экологического туризма в Мурманской области, акцентируя внимание на природных богатствах региона и существующих маршрутах на территории Кольского Заполярья. Анастасия Иванова также выступила с презентацией автомобильных туристических маршрутов по Мурманской области в отраслевой дискуссии «Автомобильный туризм и инфраструктура активного отдыха» и рассказала о возможностях путешествий по региону для автолюбителей.

Кроме того, в рамках заключённого ранее соглашения о сотрудничестве между ТИЦ Мурманской области и Информационно-туристским центром Минска состоялась встреча с Республиканским союзом туристической индустрии. На встрече обсудили перспективы взаимодействия между Республикой Беларусь и Мурманской областью, включая запуск прямого авиасообщения Минск-Мурманск авиакомпанией «Белавиа» в мае этого года.

«Участие в Российско-Белорусском туристическом конгрессе – это уникальная возможность рассказать о туристическом потенциале нашего региона, наладить новые деловые связи и предложить путешественникам из Беларуси уникальные маршруты по Мурманской области. Мы уверены, что возобновление прямого авиасообщения станет важным шагом в развитии взаимного интереса между нашими регионами», – сообщила генеральный директор ТИЦ Мурманской области Анастасия Иванова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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