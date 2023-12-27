Туристский информационный центр Мурманской области продолжит работу в праздничные дни

Жители и гости Мурманской области смогут приобрести уникальный туристический сувенир «Паспорт Полярника», а также получить подробную информацию о самых интересных и памятных местах, туристических событиях и мероприятиях Мурманской области, сувенирах и где их можно приобрести, местах размещения и точках общественного питания, экскурсиях и предложениях туристических компаний, известных местах региона.

Кроме того, региональные туроператоры и гиды смогут использовать площадку офиса ТИЦ для инструктажа и сбора туристических групп.

Адреса: г. Мурманск, проспект Ленина, 82, 1-й этаж. Время работы: 30.12.2023 - 8.01.2024 - с 10.00 до 18.00; с. Териберка, улица Первая Пятилетка, 14, 1-й этаж. Время работы: 2.01.2024 - 7.01.2024 - с 10.00 до 18.00.

Офисы ТИЦ в пгт. Никель и пгт. Умба работают в дистанционном формате.

Фото: https://gov-murman.ru