Туристский информационный центр региона объявил о запуске II этапа социальных экскурсий для жителей Мурманской области

Второй этап социальных экскурсий в рамках программы «Туристический кешбэк» пройдет с 16 по 25 декабря 2022 года, сообщила генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова.

«Я очень рада объявить о продолжении нашей акции. Посетить бесплатные экскурсии смогут все жители Мурманской области, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории области», – отметила Анастасия Иванова.

Записаться на бесплатную экскурсию от Туристского информационного центра Мурманской области можно только на туристическом портале «MURMANSK.TRAVEL». Полный перечень экскурсий, доступных для посещения в рамках II этапа программы, будет доступен в специальном разделе на туристическом портале с 13 декабря. Количество мест и экскурсий ограничено.

Для записи необходимо пройти регистрацию. Перед началом экскурсии необходимо предъявить паспорт с пропиской или временную регистрацию туроператору.

Как сообщает региональный комитет по туризму, предоставление бесплатных социальных экскурсий осуществляется в рамках программы «Туристический кешбэк» – системы стимулирования въездного и внутреннего туризма на территории Мурманской области, включенной в государственную программу Мурманской области «Экономический потенциал» на 2021 – 2025 гг.

Фото: https://murmansk.travel/places/747