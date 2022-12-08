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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 09:30

Туристский информационный центр региона запустил бесплатные социальные экскурсии для жителей Мурманской области

В предновогодний период, Туристский информационный центр Мурманской области совместно с семью региональными туроператорами запустили социальные экскурсии для членов семей мобилизованных и участников СВО, студентов учебных заведений высшего и среднего специального образования по специальностям в сфере туризма и учащихся, оставшиеся без попечения родителей.

Экскурсии полностью бесплатны для данной категории населения - все расходы на себя берут организаторы.

Для реализации социального проекта, были заключены соглашения об информационном взаимодействии между Туристским информационным центром Мурманской области и Центром поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО, Мурманским арктическим государственным университетом, Мурманским государственным техническим университетом, а также Мурманским технологическим колледжем сервиса.

«Мы благодарим туроператоров Мурманской области за поддержку акции. Эта программа позволит в предновогодний период не только оказать поддержку семьям участников СВО, но и откроет много интересного молодёжи, которая живёт и учится в Заполярье», -отметила генеральный директор АНО "Туристский информационный центр Мурманской области Анастасия Иванова.

В реализации социальных экскурсий принимают участия туроператоры «Понаехали», «Визит Мурманск», «Iterra», «Северное сияние», «Лаппи-тур», «Polar Star», «Радуга Севера».

«Стоит отметить, что проведение бесплатных социальных экскурсий осуществляется в рамках программы «Туристический кешбэк» – системы стимулирования въездного и внутреннего туризма на территории Мурманской области», включенной в государственную программу Мурманской области «Экономический потенциал» на 2021-2025 годы. Первый этап программы путешествий проходит до 15 декабря включительно», - рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев

Участники социальной программы смогут отправиться на охоту за северным сиянием, посетить парк животных с оленями и хаски, отправиться на автобусе в исторический экскурс по Мурманску, побывать на краю земли - в Териберке, узнать о минеральных богатствах Кировска и многое другое.

Уточнить правила участия в социальной программе, а также список актуальных экскурсий можно через Туристский информационный центр Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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