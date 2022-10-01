Туристский информационный центр в Териберке начинает работу в режиме выходного дня

С 1 октября для жителей и гостей Териберки в формате «выходного дня» начинает работать Туристский информационный центр.

Посетители смогут получить подробную информацию о самых интересных и памятных местах, туристических событиях и мероприятиях Кольского района, сувенирах и где их можно приобрести, местах размещения и точках общественного питания, экскурсиях и предложениях туристических компаний.

Кроме того, региональные туроператоры и гиды смогут использовать площадку офиса ТИЦ для инструктажа и сбора туристических групп.

Как сообщает региональный комитет по туризму, туристский информационный центр в Териберке будет работать в субботу и воскресенье с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Первая Пятилетка, 14 (здание Дома культуры). Контактный телефон +7-991-669-54-60.

Фото: https://gov-murman.ru