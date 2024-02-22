Туристы облюбовали порт Мурманска

Координаты Мурманского морского торгового порта НТК – излюбленное место для снимков, которые делают туристы, посещающие Мурманск. В последние дни здесь особенно много представителей Китайской Народной Республики.

Символический монумент расположен в непосредственной близости от старейшего предприятия областного центра, рядом с Морским вокзалом, Аллеей портовиков, памятником портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, первым атомным ледоколом «Ленин» и музеем Мурманского морского торгового порта. Сегодня здесь особенно многолюдно.

Несмотря на морозную погоду, гости Мурманска готовы стоять в очереди к туристическим достопримечательностям. Впрочем, даже это время они не теряют зря. У них есть возможность увидеть непривычное, но по-настоящему захватывающее зрелище - парящий залив, лед у причалов, восхитится энергией сурового моря, морских судов-гигантов и действующего порта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254323%2Fwall-149919532_3659