Туристы, посетившие Мурманскую область, смогут вернуть часть денег, потраченных на покупку путевки

Мурманская область вошла в число регионов, за поездки в которые туристы смогут вернуть часть своих расходов. Распоряжение о кешбэке за путешествия по России подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок, могут туристы, посетившие наш регион в период с 15 августа по 20 декабря. При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит 5 тысяч рублей. Потратившие на путевку от 50 тысяч рублей смогут вернуть 10 тысяч рублей. Для купивших туры стоимостью от 75 тысяч рублей предусмотрен возврат в размере 15 тысяч рублей. Обязательные условия – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через национальную платежную систему «Мир».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, решение направлено на поддержку граждан и развитие внутреннего туризма. Всего на кешбэк за покупку туров по России из резервного фонда Правительства РФ выделяется 15 млрд рублей.