«Туризм для своих»: открыта запись на бесплатные экскурсии для жителей региона

На туристическом портале Мурманской области открыта запись на бесплатные экскурсии для северян по знаковым местам региона в рамках программы «Туризм для своих». Проект направлен на то, чтобы как можно больше северян получили возможность увидеть знаковые места Мурманской области и вдохновиться путешествиями по малой родине.

Участников ждут маршруты от Никеля до Умбы, включая Териберку, Мончегорск, Апатиты, Кировск. Можно выбрать пешие прогулки по историческим улицам и живописным тропам, отправиться в автобусные туры или посетить местные музеи.

Посещение всех экскурсий в рамках программы «Туризм для своих» для жителей региона бесплатное.

Запись доступна только онлайн через специальный раздел туристического портала региона: https://excursionsmurmansktravel.ru/

Один участник может быть зарегистрирован только на одну экскурсию. Это ограничение позволит охватить как можно больше желающих, а значит, подарить яркие впечатления тысячам северян.

В случае необходимости изменить выбранную экскурсию, ранее оформленную запись необходимо отменить, после чего пройти повторную регистрацию на другую понравившуюся программу.

За день до экскурсии с участником свяжется сотрудник Туристского информационного центра Мурманской области. Он подтвердит участие, напомнит время и место сбора. В день экскурсии важно обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569308/#&gid=1&pid=5