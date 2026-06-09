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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.26 13:00

«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня

Вопросы летнего туристического сезона обсудили вчера в ходе оперативного совещания. Губернатор Андрей Чибис отметил, что интерес к Арктике растёт: по данным федеральных туристических сервисов, этим летом Мурманск вошёл в пятерку самых популярных направлений для путешествий по стране.

«Ещё несколько лет назад большинство туристов приезжали к нам зимой за северным сиянием. Сегодня Мурманская область уверенно становится круглогодичным направлением. В прошлом году регион посетили 800 тысяч человек. Это на 5% больше, чем годом ранее. Каждый третий арктический турист выбирает именно наш регион, показательно и то, что практически каждый 10 турист приехал к нам из-за рубежа», – сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что рост продолжается несмотря на непростую ситуацию в экономике. Это значит, что интерес к Арктике сохраняется, а наши туристические продукты становятся всё более востребованными.

«Важный вопрос – высокая конкуренция в этой сфере. Поэтому нужно вместе с туристическим бизнесом предлагать новые возможности и варианты для туристов. Это привлечение внимания к региону, деньги для нашей экономики. Это тот самый стимул по строительству инфраструктуры, расширению аэропортов, развитию общепита. Эта инфраструктура очень важна в том числе и для наших жителей», – отметил Андрей Чибис.

Этим летом регион подготовил много новых предложений. Это водные маршруты по Имандре, морские путешествия по Баренцеву морю, экспедиционные программы, автомобильные маршруты по Кольскому полуострову, форматы активного отдыха и событийные мероприятия. Больше информации на региональном туристическом портале.

«Считаю правильным, чтобы возможности региона открывали для себя не только туристы, которые приезжают к нам из других регионов и стран, но и сами северяне. Поэтому в этом году запускаем новый проект – «Туризм для своих». Мы приняли решение серьёзно расширить программу бесплатных экскурсий для северян. В этом году её участниками смогут стать порядка пяти тысяч человек – это в пять раз больше, чем планировалось изначально. Иногда от гостей слышишь детали, которые жители не знают. Убеждён, что люди, которые живут здесь, должны знать и открывать свой регион не меньше, чем гости, важно создавать условия для таких путешествий», – сказал губернатор.

Участники нового проекта смогут бесплатно побывать на всех ключевых точках притяжения – Кандалакше, Умбе, Кировске, Апатитах, Териберке, Ловозере, Североморске, Печенгском округе, Коле и, конечно, в заполярной столице. Это и пешие экскурсии, и экскурсии с трансфером из Мурманска.

«Министерству туризма и предпринимательства совместно с Туристским информационным центром в ближайшие дни нужно завершить подготовку проекта, открыть приём заявок не позднее 12 июня», – поручил губернатор.

Подробнее о летнем туристическом сезоне и новых возможностях для жителей и гостей Мурманской области доложила министр туризма и предпринимательства Марта Говор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569146/#&gid=1&pid=1

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