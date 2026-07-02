Туризм как инструмент удержания людей: показательный опыт Мурманской области представлен на II Форуме женщин Севера

Через эмоциональную связь с территорией, качественные впечатления и доступную инфраструктуру можно переломить демографические тренды, и Мурманская область на этом пути сделала серьёзный шаг вперед. Об этом вице-губернатор Мурманской области, секретарь комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Александра Кондаурова рассказала на тематической сессии II Форума женщин Севера. Форум проходит в эти дни в Москве под девизом «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».

Как отметила в своём выступлении Александра Кондаурова, туризм – это, в первую очередь, развитие инфраструктуры и сервисной экономики для самих жителей, он помогает удерживать их в регионе и привлекать новых. Яркий пример того, как туризм становится якорем для местных – программа бесплатных экскурсий для северян по знаковым местам региона. Проект «Туризм для своих» запущен этим летом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и призван вдохновить местных жителей путешествиями по малой родине. Кроме того, Мурманская область смогла синхронизировать развитие туризма с программой привлечения кадров «Курс на Север».

«Мы рассматриваем туристический бренд «На Севере – отдыхать!» и кадровую программу «Курс на Север» как единую систему. Синхронизация происходит на стыке эмоций от путешествия и желания перемен. Человек приезжает за впечатлениями, а в итоге решает здесь остаться. Распробовав арктическую кухню, оценив комфорт наших городов и красоту природы, турист хочет быть уже не гостем, а местным жителем. А проект «Курс на Север» помогает сделать этот переезд максимально комфортным для участников и членов их семей», – прокомментировала Александра Кондаурова.

Вице-губернатор также представила показательные цифры, подтверждающие растущий интерес к Мурманской области: около 4 млн туристов с 2019 года, рост турпотока в 2,5 раза за 10 лет. Сегодня каждый третий турист в АЗРФ выбирает Мурманскую область – самую близкую Арктику, перелёт до которой из Москвы или Санкт-Петербурга длится как один фильм. В 2025 регион вошёл в топ-10 по привлекательности, зимой 2026 стал лидером прироста туристов в СЗФО, а летом вошёл в пятерку быстрорастущих направлений для семейного отдыха.

«Удивительная природа, культура саамов и поморов, арктическая кухня, аутентичные сувениры и необычные активности – сегодня Мурманская область успешно экспортирует уникальные впечатления. Мы уверенно строим круглогодичный современный туризм и убеждены: живем там, где другие мечтают отдыхать!», – отметила Александра Кондаурова.

II Форум женщин Севера объединил более 800 участниц – представительниц коренных малочисленных народов, глав муниципалитетов, социальных работников, педагогов, врачей, предпринимателей, а также жен военнослужащих. В повестке обсуждений – туризм, гастрономическое наследие, баланс промышленного освоения и сохранения среды обитания коренных народов. Отдельное внимание уделено потенциалу креативных индустрий. Мурманскую область на форуме представляют более 40 делегатов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570452/#&gid=1&pid=5