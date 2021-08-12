«Туризм стал полноценной отраслью экономики Мурманской области»: Андрей Чибис провёл встречу с представителями туриндустрии региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис вчера встретился с представителями туристической индустрии Мурманской области. Мероприятие прошло в рамках прогулочной экскурсии на катамаране «Меркурий» по акватории Кольского залива.

«В настоящее время поток туристов в Мурманскую область растёт, а также и тот туристический чек, который наши гости оставляют в регионе. Это даёт очевидный стимул для появления новых глэмпингов, мини-отелей, новых туристических маршрутов, новых сервисов и так далее, – отметил Андрей Чибис. – Если мы посмотрим уровень загрузки, то сегодня, например, в Умбе или Териберке – это практически 90%, а в Мурманске средняя загрузка отелей в августе держится примерно на уровне 70%».

Глава региона добавил, что сегодня основная задача – постоянно повышать уровень сервиса и конкуренцию на туристическом рынке. Также в Мурманской области продолжится поддержка проектов в рамках субсидий в этой отрасли.

Особый интерес туристов вызывают и проводимые на территории региона различные мероприятия. В частности, на встрече отметили, что в Мурманской области уже в шестой раз состоится Арктический фестиваль «Териберка». В этом году он вошёл в культурную программу председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Основная идея таких мероприятий – раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны РФ, развитие событийного туризма и популяризация локальных продуктов и кухни.

По словам председателя регионального комитета по туризму Александра Елисеева, с 1 января по 31 июля этого года в регион приехали более 249 тысяч туристов.

«Мы уже перешли экватор летнего сезона и уверены, что достигнем показателей, которые были в допандемийный период. Если говорить о поддержке в форме субсидий, то недавно Комитет по туризму продлил до 3 сентября приём заявок на участие в ежегодном конкурсном отборе проектов субъектов туриндустрии Мурманской области. И сегодня у нашего туристического бизнеса есть возможность, в том числе с учётом арктических преференций и программы «Гектар Арктики», подготовить и представить новые проекты в сфере туризма», – подчеркнул Александр Елисеев.

Руководитель комитета по туризму Мурманской области также сказал, что большая часть поступающих заявок направлена на развитие уже существующего бизнеса. В этом году сумма субсидий составляет 1 млн рублей – на инфраструктурные решения, 500 тысяч – на оборудование.

В рамках встречи губернатору Андрею Чибису также представили специальный микроавтобус для перевозки маломобильных групп туристов. Директор по развитию туристического центра туроператора «Хибины для Вас» Сергей Панфилов рассказал, что такой транспорт предоставляет возможность людям с ограниченными возможностями здоровья попасть в отдалённые уголки Мурманской области. Автомобиль оборудован специальными креплениями, аппарелью. Также в нём могут разместиться два кресла-коляски.

Сергей Панфилов отметил, что приобрести микроавтобус помог полученный в прошлом году грант Федерального агентства по туризму. Этим летом автомобиль был переоборудован и уже с июля активно используется в работе. В настоящее время он уже побывал в Териберке и на Терском берегу, сообщает региональное Министерство информационной политики.