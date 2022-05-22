В Мурманске 25 мая в Долине Уюта пройдёт самый масштабный фестиваль экстремальных видов спорта и крутейший Open-airРастёт нестабильность в мире, а в Арктике отмечаются тревожные тенденции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.05.22 14:00

Туризм станет одной из ключевых тем в рамках форума «КультАрктика»

27 мая в рамках приуроченного ко Дню основания Мурманской области форума «КультАрктика» на площадке конгресс-отеля «Меридиан» состоятся две туристические сессии, посвященные территориальным кластерам Мурманской области и развитию туризма на северных территориях.

Независимым экспертом сессий в сфере туризма выступит Ольга Захарова, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив.

«Различия между муниципальными образованиями по уровню и направлениям развития велики. Наша задача объединять муниципалитеты так, чтобы они работали в команде, дополняли друг друга, формировали новые конкурентные предложения для туриста, который выбирает Мурманскую область. Нам есть чем удивлять даже самого искушенного путешественника», - отметил Александр Елисеев, руководитель Комитета по туризму Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в мероприятиях примут участие ведущие специалисты в сфере туризма и гостеприимства, представители органов власти субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций, туристического бизнеса, общественных и образовательных организаций. 

Для всех желающих принять участие в туристических сессиях открыта предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, форум «КультАрктика» пройдет в Мурманске в период празднования 84-й годовщины образования Мурманской области с 27 по 29 мая и станет одним из самых масштабных культурных событий региона. Мероприятия форума отвечают задаче устойчивого регионального развития Арктической зоны Российской Федерации на основе самобытной культуры, экологичного туризма и креативного предпринимательства. Правительство Мурманской области уделяет приоритетное внимание повышению качества жизни человека в условиях Крайнего Севера и развитию новых отраслей экономики в Арктике, поэтому в рамках форума предусмотрена обширная деловая программа «Арктика - территория традиций и эксперимента».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Иван
20.05.22 16:44
Во благо города ясно. Хатаскрайники могут сидеть дома.
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:05«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«In Vivo». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отпускной бюджет россиян за год не изменился, а бюджет идеального отдыха вырос на 20%-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул на 4,04 рубля, доллар обвалился почти на 3,52 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика