Туризм станет одной из ключевых тем в рамках форума «КультАрктика»

27 мая в рамках приуроченного ко Дню основания Мурманской области форума «КультАрктика» на площадке конгресс-отеля «Меридиан» состоятся две туристические сессии, посвященные территориальным кластерам Мурманской области и развитию туризма на северных территориях.

Независимым экспертом сессий в сфере туризма выступит Ольга Захарова, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив.

«Различия между муниципальными образованиями по уровню и направлениям развития велики. Наша задача объединять муниципалитеты так, чтобы они работали в команде, дополняли друг друга, формировали новые конкурентные предложения для туриста, который выбирает Мурманскую область. Нам есть чем удивлять даже самого искушенного путешественника», - отметил Александр Елисеев, руководитель Комитета по туризму Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в мероприятиях примут участие ведущие специалисты в сфере туризма и гостеприимства, представители органов власти субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций, туристического бизнеса, общественных и образовательных организаций.

Для всех желающих принять участие в туристических сессиях открыта предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, форум «КультАрктика» пройдет в Мурманске в период празднования 84-й годовщины образования Мурманской области с 27 по 29 мая и станет одним из самых масштабных культурных событий региона. Мероприятия форума отвечают задаче устойчивого регионального развития Арктической зоны Российской Федерации на основе самобытной культуры, экологичного туризма и креативного предпринимательства. Правительство Мурманской области уделяет приоритетное внимание повышению качества жизни человека в условиях Крайнего Севера и развитию новых отраслей экономики в Арктике, поэтому в рамках форума предусмотрена обширная деловая программа «Арктика - территория традиций и эксперимента».