Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, за 9 месяцев этого года Мурманскую область посетили на 23% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 17 ноября сообщил губернатор Андрей Чибис на всероссийском селекторе по подготовке к зимнему турсезону под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова, состоявшемся в рамках его рабочего визита в Мурманскую область.

Участие в мероприятии приняли представители субъектов Федерации, Минтранса России, МЧС России, МВД России, Ростехнадзора и других федеральных ведомств.

Глава Минэкономразвития отметил, что спрос на поездки по стране увеличивается, и подчеркнул, что Мурманская область – активно растущий туристический центр в Арктической зоне России.

«Мурманская область – это не только индустриальный центр добычи и переработки многих полезных ископаемых, не только новый центр машиностроения, в том числе в сфере СПГ, и крупный порт, транспортный узел, значение которого резко выросло. Это ещё и активно растущий, претендующий на то, чтобы стать одним из крупнейших туристических центров, регион. Для этого здесь действительно много сделано и делается в последние годы», – подчеркнул Максим Решетников.

Глава региона подтвердил, что Мурманская область – центр притяжения людей в Арктику. Туризм в Мурманской области быстро развивается: доходы от него за 4 года превысили 13,6 млрд рублей.

«Мы системно поддерживаем отрасль. За четыре года из федерального и регионального бюджета поддержано 125 проектов на сумму более 370 млн рублей. В два раза увеличилось количество туроператоров, реализующих туристические проекты. Кроме того, выросло количество классифицированных объектов размещения до 150. И появляются новые участники Арктической кухни, уже более 50 ресторанов предлагают локальные, уникальные блюда», – перечислил губернатор.

Он также напомнил, что благодаря льготам АЗРФ, «Гектару Арктики» и институту инвеступолномоченных ведётся система развития туристской инфраструктуры. Всего в инвестпортфеле региона 74 проекта в сфере туризма с общим объёмом инвестиций 56 млрд рублей. Среди самых крупных – совместный с «ФосАгро» горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который первым открылся в этом году в стране и уже активно принимает гостей, а также совместный с компанией «Норникель» проект «Валла Тунтури» – объём инвестиций почти 30 млрд рублей.

Активно строится дорожная инфраструктура, ведётся реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта «Мурманск», которая позволит увеличить пассажиропоток и сделать путешествия более комфортными. Особенность региона – наличие двух удобных аэропортов: в Мурманске и Кировске, недалеко от крупнейшего горнолыжного курорта.

«В результате проводимой работы Мурманская область в лидерах по туризму в АЗРФ. В 2022 году турпоток в наш регион составил 540 тысяч туристов. За январь-сентябрь регион посетили более 396 тысяч человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 23%. Увеличивается и период пребывания гостей в Заполярье – в среднем это 3-5 дней», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что сейчас популярным становится посещение региона в полярный день, наряду с полярной ночью это также стало туристическим брендом.

«Также мы стремимся вовлечь в туризм по региону наших северян, например, предоставляем специальные предложения и скидки по Единой карте жителя Мурманской области. В программе лояльности участвуют туроператоры и объекты размещения», – прокомментировал глава региона.

Одним из главных направлений для региона Андрей Чибис назвал активный отдых.

«У нас в разных муниципалитетах работает 11 горнолыжных комплексов разного уровня сложности – в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакшском, Ловозерском районах, Ковдорском и Печенгском округах; два учебных склона спортшкол. В этом году мы первыми среди крупных горнолыжных курортов страны дали старт сезону в Кировске на «Большом Вудъявре». Кроме того, у нас самый большой горнолыжный сезон: прошлый был порядка 200 дней», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор отметил, что развитие курорта «Большой Вудъявр» идёт на принципах государственно-частного партнёрства и поблагодарил за поддержку федеральное правительство и Максима Решетникова. Так, благодаря федеральной поддержке введена в эксплуатацию система искусственного оснежения горнолыжных трасс.

Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе уделяют большое внимание безопасности туристов и обучению гидов и туроператоров.

«Я призываю реализовывать с регионами совместные программы привлечения гостей. Мы уже отрабатываем такую программу с правительством Москвы. От этого выигрывают все субъекты Федерации, которые находятся на территориях и могут использовать этот турпоток», – обратился к коллегам глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru