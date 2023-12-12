Пресс-конференция губернатора: в рамках программы «Свой дом в Арктике» построено порядка 300 домовСегодня губернатор Андрей Чибис подводит итоги года на традиционной пресс-конференции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.23 11:30

Турмаршрут Мурманской области занял 1-е место в премии «Russian Traveler Awards 2023»

Журнал «Russian Traveler» подвёл итоги голосования в ежегодной национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2023». Результаты объявили на церемонии награждения, которая прошла 11 декабря 2023 года.  Туристский маршрут «Терский берег Белого моря» занял первое место по итогам экспертного жюри в номинации «Экскурсионный туристический маршрут».  

На маршруте, посетив Терский берег Белого моря, турист сможет узнать о жизни, обычаях поморов в этнографическом музее культуры и быта поморов в поселке Умба. Увидеть наскальные изображения, оставленные древними людьми, в музее-заповеднике «Петроглифы Канозера», ощутить себя настоящим помором в историко-этнографическом комплексе тоня Тетрина, отправиться к геологическому памятнику природы «Аметисты мыса Корабль» и даже прогуляться по самой северной «пустыне» – Кузоменским пескам, в селе Варзуга осмотреть старинные деревянные церкви и прикоснуться к шедевру деревянной шатровой архитектуры – церкви Успения Пресвятой Богородицы. 

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, премия проходит при информационной поддержке партнёров, которыми выступили: Национальный проект России «Туризм и индустрия гостеприимства», сервис планирования путешествий «RUSSPASS», научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм», компания «Турлизинг.рф». 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на 159% вырос спрос на многозадачных сотрудников-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжили умеренный рост, к официальному курсу доллар и евро снижаются-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области разработан законопроект о перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика