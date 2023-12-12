Турмаршрут Мурманской области занял 1-е место в премии «Russian Traveler Awards 2023»

Журнал «Russian Traveler» подвёл итоги голосования в ежегодной национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2023». Результаты объявили на церемонии награждения, которая прошла 11 декабря 2023 года. Туристский маршрут «Терский берег Белого моря» занял первое место по итогам экспертного жюри в номинации «Экскурсионный туристический маршрут».

На маршруте, посетив Терский берег Белого моря, турист сможет узнать о жизни, обычаях поморов в этнографическом музее культуры и быта поморов в поселке Умба. Увидеть наскальные изображения, оставленные древними людьми, в музее-заповеднике «Петроглифы Канозера», ощутить себя настоящим помором в историко-этнографическом комплексе тоня Тетрина, отправиться к геологическому памятнику природы «Аметисты мыса Корабль» и даже прогуляться по самой северной «пустыне» – Кузоменским пескам, в селе Варзуга осмотреть старинные деревянные церкви и прикоснуться к шедевру деревянной шатровой архитектуры – церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, премия проходит при информационной поддержке партнёров, которыми выступили: Национальный проект России «Туризм и индустрия гостеприимства», сервис планирования путешествий «RUSSPASS», научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм», компания «Турлизинг.рф».

Фото: https://gov-murman.ru