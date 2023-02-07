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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.23 17:00

Турнир «BrainShaker» в Мурманске: признайтесь в любви науке

Вторая игра турнира «BrainShaker» пройдёт 16 февраля сразу в 18 городах России и Минске и будет посвящена любви к науке. Игру организует сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

«BrainShaker» — это командный интеллектуальный турнир, который включает в себя пять непохожих друг на друга туров. Первый тур – классический квиз, где игрокам нужно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний. Во втором туре участникам необходимо восстановить хронологическую последовательность событий из мира науки. Вопросы третьего раунда прозвучат из разных уголков России – их зададут команды сети ИЦАЭ. В четвёртом раунде «Кто я?» командам нужно определить, от лица какого учёного обращается к зрителям автор вопроса. Для финального раунда вопросы готовят эксперты ИЦАЭ: шанс заработать максимальные баллы подарят исследователи и инженеры, научные журналисты и преподаватели.

В рамках тематической игры, посвящённой любви к науке, организаторы приглашают участников прийти в одежде красного цвета или с красными элементами. В процессе игры у участников также будет возможность отправить «научную валентинку» своему партнёру, другу или даже сопернику из другой команды.

Вторая игра сезона пройдёт на площадке Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска по адресу: Портовый проезд, 25, атомный ледокол «Ленин». Начало в 19.30.

Участвовать в интеллектуальной игре в рамках турнира «BrainShaker» могут команды из 3-6 человек. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://myatom.ru/brainshaker-registration/

Всего в 2023 году пройдёт девять игр турнира «BrainShaker». Результаты игроков из разных городов России и Минска попадут в общий рейтинг, который можно найти на сайте. Команды, которые примут участие минимум в трёх играх и в своих городах станут лидерами по количеству набранных баллов, смогут посоревноваться в финале «BrainShaker».

 

Фото предоставлено Информационным центром по атомной энергии в г. Мурманске.

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