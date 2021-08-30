Турнир «Что? Где? Когда?» выходит на улицу

В последнее воскресенье лета на площади Пять Углов Мурманска состоялся первый открытый турнир «Что? Где? Когда?», приуроченный к 105-летию города-героя Мурманска. Организаторами мероприятия выступили комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» и МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

В большом шатре, установленном перед зданием ГДЦ «Арктика» собрались мурманские знатоки и любители проверить свою эрудицию и блеснуть интеллектом. Ведущими игр стали известные знатоки элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов, Борис Белозеров, Михаил Савченко и Алексей Бакуменко.

- Подобный формат игры «Что? Где? Когда?» проводился во многих городах, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Сегодня была очень хорошая энергетика, очень хороший эмоциональный посыл от всех команд. Поскольку это открытый турнир, среди участников были не только постоянные игроки в «Что? Где? Когда?», пришло много людей, которые играют в поп-квиз. Вообще сегодня занять место за игровым столом мог любой желающий.

В этом году между городом Мурманском и телекомпанией «Игра-ТВ» была достигнута договоренность о том, чтобы расширить границы многолетнего сотрудничества и начать проводить игры среди жителей и гостей столицы Заполярья на территории открытых городских пространств. Однако, введенные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) долгое время не позволяли реализовать это намерение.

- Это как раз тот пример, когда привычная игра выступает в новом формате в силу того, что у нас еще остались некоторые ограничения в проведении массовым мероприятий. Мне, как наблюдателю, такой формат очень нравится, думаю, что и знатокам тоже - на свежем воздухе и голова работает лучше, - поделился депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. – Радует, что в городе многое делается в сфере молодёжной политики. К слову, КВН и «Что? Где? Когда?» очень родственные движения, они объединяют молодых людей в позитивном, правильном ключе.

На участие в турнире заявилось 15 команд, шесть лучших из них по итогам игр были награждены дипломами и специальными подарками от администрации города Мурманска.