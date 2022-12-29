«Турнир Деда Мороза и Снегурочки по флорболу» организовали и провели активисты родительского комитета АО «ММТП»

Необычный турнир прошёл в гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствуют портовики.

Напомним, год назад по инициативе родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» в гимназии открылась секция по флорболу – разновидности хоккея с мячом, игра в котором проходит в закрытых помещениях на твёрдом полу пластиковым мячом, а удары наносятся специальной клюшкой. В секцию пришли дети сотрудников АО «ММТП» и учащиеся гимназии.

Главным тренером хоккейной дружины стал известный мурманский хоккеист, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский. Он рассказал, что в турнире выступили три команды, в которых играли дети в возрасте от 5 до 12 лет. Матчи были яркими, эмоциональными и по-настоящему упорными. Команды, сыграв друг с другом, одержали по одной победе и набрали одинаковое количество очков, поэтому места в итоговой таблице распределились только лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Это был первый подобный турнир после начала тренировок. Мы подошли к его организации максимально серьезно. Наши воспитанники играли по международным правилам флорбола. Получился предновогодний спортивный праздник, в котором не было проигравших!», - рассказал Яков Красовский.

Остаётся добавить, что каждый участник турнира получил сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250573%2Fwall-149919532_2919