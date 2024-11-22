Турнир по самбо «Белый медведь» собрал 150 спортсменов региона

Сегодня Дворец спорта стал местом притяжения самбистов и болельщиков из Мурманской области. 120 юношей и 30 мужчин претендуют на звание лучших в Заполярье.

На торжественной церемонии открытия самому юному участнику состязаний Сергею Волкову и самому взрослому участнику Дмитрию Сухореву вручили памятные подарки от имени главы города.

Как отмечает администрация города Мурманска, самбо – единственный международный признанный вид спорта, официальным языком которого является русский язык. Занятия единоборствами развивают не только физические качества, но и дисциплину, самообладание, уважение к сопернику.

Соревнования завершились награждением победителей и призёров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28900&page=1