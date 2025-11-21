Турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе – 2025: всероссийские соревнования проведут в Кольском Заполярье в 51 раз

Турнир будет проходить в Легкоатлетическом манеже Мурманска два дня. 22 ноября в 11.00 состоится открытие соревнований. В первый день пройдут предварительные и полуфинальные схватки, во второй день с 11.00 начнутся поединки во всех весовых категориях, а в 12.00 — борьба за призовую тройку.

Раньше в турнире участвовали взрослые борцы, в последнее время – юноши до 16 лет. Состязаться в дисциплине «греко-римская борьба» планируют порядка 20 команд. Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Архангельской, Ростовской, Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Республики Карелия.

Благодаря высокому качеству организации турнира соревнования по спортивной борьбе включаются в единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

Это позволяет участникам по итогам состязаний получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, а также оттачивать мастерство, соревнуясь с представителями других субъектов страны.

Финалисты турнира будут награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области. Памятные призы вручат победителям в номинациях «Лучший борец турнира», «Лучший борец Мурманской области», «Лучший судья турнира», «За волю к победе», «За лучшую технику и тактику».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557289/#&gid=1&pid=2