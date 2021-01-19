На горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоялся традиционный открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора КАЭС памяти Ю.В. Коломцева.

«Традиция встречать Новый год по старому стилю на «Салме» зародилась более 15 лет назад. В этом году соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду мы посвящаем памяти директора Кольской АЭС с 1993 по 2009 г.г. Юрию Васильевичу Коломцеву, который внёс неоценимый вклад в создание и развитие горнолыжного комплекса в городе Полярные Зори», - отметил во время церемонии открытия турнира директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Турнир собрал на ГК «Салма» более восьмидесяти лучших горнолыжников и сноубордистов практически со всех городов Кольского полуострова. Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, призовые места распределились следующим образом:

у мужчин-сноубордистов

I место – Павел Богатырёв (Кировск); II место – Арсений Ширбанов (Полярные Зори);

III место – Роман Егоров (Полярные Зори);

у женщин-сноубордисток

I место – Дарья Ковзун (Мончегорск); II место – Александра Морозова (Полярные Зори);

III место – Олеся Левина (Мончегорск);

горные лыжи. Женщины 20-35 лет

I место – Анастасия Лобанова (Мончегорск); II место – Людмила Фроленкова (Полярные Зори); III место – Александра Слоботенко (Кировск);

горные лыжи. Женщины 36 лет и старше:

I место – Мария Максименко (Мончегорск); II место – Елена Петренко (Мончегорск);

III место – Олеся Омельчук (Полярные Зори);

горные лыжи. Мужчины 20-35 лет

I место – Денис Лавров (Полярные Зори); II место – Александр Суетин (Череповец);

III место – Максим Суетин (Мончегорск);

горные лыжи. Мужчины 36 лет и старше:

I место – Константин Кузнецов (Апатиты); II место – Борис Алиев (Полярные Зори);

III место – Константин Барышев (Мурманск).

Ознакомиться с результатами соревнований можно на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/salmaski