Туробъект «Таинственный лес» под Кировском становится объектом для киносъёмок

Популярный туробъект «Таинственный лес» под Кировском становится идеей для киноработы и площадкой для киносъёмок.

Фонд поддержки регионального кинематографа весной 2022 года объявил конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее». Как пишет hibiny.com, победителями конкурса стали 10 киноальманахов и 50 короткометражных фильмов, которые получили финансирование и продюсерское сопровождение.

Одним из победителей стала молодой режиссёр Ксения Роганова. Ксения будет снимать короткометражный фильм о создании «Таинственного леса». Фильм под названием «Свет за краем света». Работа над ним начнётся ближайшее время.

Фото: https://www.hibiny.com/news/archive/270899/