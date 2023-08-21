Туроператор «Понаехали» получает поддержку Центра кластерного развития Мурманской области

Компания ООО «Понаехали» является региональным туроператором и занимается организацией и проведением зимних и летних туров по всему Кольскому полуострову с 2018 года. В их число входят разнообразные виды джип-туров по Мурманской области, представлены гастрономические туры и VIP-туры, фотоохота на китов и морские рыбалки.

При поддержке Центра кластерного развития Мурманской области ООО «Понаехали» ежегодно принимает участие в крупных международных туристических выставках, круглых столах, информационных кампаниях в СМИ в целях презентации собственных предложений, расширения партнерских связей, обмена опытом и создания положительного имиджа туроператора в общественном мнении потребителей региона и регионального туристического сообщества. Также компания получила поддержку в создании и продвижении сайта, социальных сетей и многое другое, что повлияло на ее успешное и быстрое развитие.

Благодаря поддержке Центра кластерного развития у компании расширилась команда, наблюдается высокий рост спроса на туристические услуги на ежегодной основе, и выручка в сравнении с 2021 годом увеличилась в три раза.

«Нашей изюминкой в летний период является туристические поездки на полуостров Рыбачий и Средний, где установлен палаточный лагерь, который простоит там до октября. В нём есть всё для комфортного пребывания на природе: двух- и трёхместные зимние палатки с раскладушками и отоплением в холодное время, есть купол-столовая, мобильная баня. Не меньшей победой стал опыт фотоохоты на китов», - рассказала генеральный директор ООО «Понаехали» Елена Лановая.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития.

Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru