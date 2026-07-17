Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступает в силу прямой запрет на реализацию туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма без внесения сведений в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП). Под действие запрета подпадает туристский продукт, который обязательно включает в себя размещение в гостинице, отеле, хостеле и др. в сочетании с хотя бы одной дополнительно услугой: перевозкой туриста любым видом транспорта или услугой гида, гида-переводчика, инструктора-проводника.

Если реализуется только услуга размещения без дополнительных опций, обязанность по передаче данных в ЕИС ЭП не возникает. Однако при формировании комплексного пакета (размещение + трансфер и/или экскурсия) передача данных становится обязательной.

Участникам рынка необходимо завершить подключение к системе «Электронная путевка» до конца августа 2026 года. С 1 сентября 2026 году за реализацию продукта без передачи данных предусмотрена административная ответственность.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, система «Электронная путёвка» защищает права туристов, обеспечивает прозрачность деятельности туроператоров и повышает эффективность государственного надзора в туризме. Система позволяет в том числе проверять законность продажи туров, мониторить работу туроператоров в режиме реального времени, собирать информацию для принятия мер по оказанию экстренной помощи туристам.

Подробная информация о подключении к системе «Электронная путёвка» - на сайте Минэкономразвития РФ.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/